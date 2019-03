Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Fahrer unter ...

Fahrer unter Drogeneinwirkung

Grünstadt - Am Freitag, 22.03.2019, gegen 01:55 Uhr wurde ein 22-jähriger Skoda-Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim in der Uhlandstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden durch die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Außerdem erwartet den Fahrer eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

