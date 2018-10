Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Fahrraddiebstahl - ...

Fahrraddiebstahl - Geschädigte erkennt ihr entwendetes Fahrrad wieder

Neustadt/Weinstraße - Bei einem Stadtbummel entdeckt eine 21-jährige Landauerin ihr Fahrrad, welches ihr vor zwei Wochen in Neustadt entwendet wurde. Das Rad stand an einem Fahrradständer im Bereich der Sparkasse in der Schütt und war mit einem massiven Bügelschloss gesichert. Da die junge Dame durch einen Fahrradpass mit eingetragener Rahmennummer eindeutig nachweisen konnte, dass es sich bei dem Fahrrad tatsächlich um ihr Eigentum handelt, wurde mit Unterstützung der Feuerwehr das Schloss durchtrennt und das Rad an die tatsächliche Besitzerin übergeben. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrrad-Diebs dauern dnoch an.

