Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Fahrzeug beschädigt und ...

Fahrzeug beschädigt und abgehauen

Neustadt/Weinstraße - In der Robert-Stolz-Straße wurde am gestrigen Dienstag in der Zeit von 11:30 Uhr - 13:00 Uhr ein blauer Opel beschädigt. Der Opel stand am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichung Abenteuerspielplatz und wurde von einem unbekannten Fahrzeug gestreift. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

