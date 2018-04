Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Freinsheim - Brand ...

Freinsheim - Brand einer Gartenlaube

Freinsheim - Am 20.04.18, gg. 03:50 Uhr, wurde die PI Bad Dürkheim durch die Feuerwehr Ludwigshafen darüber informiert, dass eine Gartenlaube in der Gemarkung Freinsheim brennen würde. Die Gartenlaube befindet sich in der Verlängerung des Riedweges nach dem im Feldbereich befindlichen Bahnübergang. Vor Ort wurde festgestellt, dass aus bisher nicht bekannten Gründen eine Gartenlaube in Brand geraten und abgebrannt war. Die Feuerwehr Freinsheim war noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Der Eigentümer der Gartenlaube konnte noch nicht erreicht werden. Die Schadenshöhe steht daher auch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Dürkheim POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ Weinstraße Süd 36 67098 Bad Dürkheim Telefon 06322 963-0 Telefax 06322 963-120 pibadduerkheim.@polizei.rlp.de SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.