Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Freinsheim. Einbruch in ...

Freinsheim. Einbruch in einen als Gartenhaus genutzten Wohnanhänger

Freinsheim - Bislang unbekannte Täter verübten einen Einbruch in einen als Gartenhaus genutzten Wohnanhänger in Freinsheim Richtung Gemarkung Weisenheim am Sand. Es wurde die Kunststoffscheibe des Wohnanhängers herausgerissen, sodass der oder die Täter ins Innere gelangen konnten. Es wurden zwei elektrische Geräte sowie eine Autobatterie entwendet.

