Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Freinsheim: Reifen ...

Freinsheim: Reifen plattgestochen

Freinsheim - Im Zeitraum von Freitag, 21.09.2018, 12:00 Uhr, bis Samstag, 22.09.2018, 09:00 Uhr, wurden in Freinsheim in der Herrenstraße an einem Audi A5 alle vier Reifenflanken zerschnitten. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß und unbeschädigt auf einem öffentlichen Parkplatz in der Herrenstraße abgestellt worden. Zeugen, die Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Polizeiinspektion Bad Dürkheim POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36 67098 Bad Dürkheim Telefon 06322 963-201 Telefax 06322 963-121 pibadduerkheim.lpi@polizei.rlp.de

J. Deutsch Polizeihauptkommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.