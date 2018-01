Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Friedelsheim - ...

Friedelsheim - Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Friedelsheim - Der linken Außenspiegel eines Mercedes-Benz, A Klasse, wurde gestern, 29.01.2018, zwischen 14 und 15.15 Uhr in der Hauptstraße in Friedelsheim beschädigt. Die Mercedes Fahrerin hatte ihren Wagen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein bisher unbekannter Autofahrer stieß beim Vorbeifahren gegen den Spiegel des Geparkten und beschädigte diesen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Hinweise zum Flüchtigen geben?

Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

