Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Friedelsheim - Unter ...

Friedelsheim - Unter Alkoholeinfluss Fahrzeug geführt

Friedelsheim - Am Samstag, 13.01.2018, gegen 22:15 Uhr, wurde ein PKW-Fahrer in der Dürkheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. In dessen Atemluft konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, so dass ihm ein Alkoholtest angeboten wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,78 Promille. Ein weiterer auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Alkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille, so dass den 54-jährigen Mann aus Wachenheim nun ein Bußgeldverfahren erwartet.

