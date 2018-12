Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Führerschein nicht ...

Führerschein nicht umgeschrieben - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße - Bei einer Verkehrskontrolle in der Landauer Straße am Samstag gegen 13 Uhr konnte ein kosovarischer Staatsangehöriger festgestellt werden, der bei der Kontrolle nur einen kosovarischen Führerschein vorzeigen könnte. Da er bereits seit mind. 2 Jahren seinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, hätte er auch eine deutsche Fahrerlaubnis beantragen müssen. Da er dieses nicht tat, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrererlaubnis eingeleitet.

