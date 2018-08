Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Fußgängerin angefahren ...

Fußgängerin angefahren - Fahrer flüchtig Polizei sucht Zeugen!

Neustadt/Weinstraße - Am Mittwoch, dem 29.08.2018, lief eine 15-jährige aus Neustadt gegen 15.00 Uhr von der Bahnhofstraße in Neustadt in Richtung große Kreuzung zur Landauer Straße, als ihr auf dem Gehweg ein dunkler Pkw entgegenkam und sie anfuhr. Dabei erlitt sie nicht unerhebliche Verletzungen und musste letztlich zur Beobachtung ins Krankenhaus. Der 30-40 jährige männliche Fahrer entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei Neustadt sucht Zeugen des Vorfalls.*rn

