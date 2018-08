Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Gasaustritt in der ...

Gasaustritt in der Neustadter Innenstadt

Neustadt/Weinstraße - Über einen Passanten wurde am Abend des 26.08.2018, gegen 20:50 Uhr, Gasgeruch, kommend aus der Baustelle im Kreuzungsbereich der Kellereistraße / Konrad-Adenauer-Straße, gemeldet. Durch die Feuerwehr Neustadt/Weinstr. konnten an der freigelegten Leitung undichte Stellen und damit einhergehender Gasaustritt festgestellt werden. Die Leitung wurde durch Mitarbeiter der Stadtwerke Neustadt/Weinstr. wieder abgedichtet. Als reine Vorsichtsmaßnahme wurden die Anwohner der unmittelbar angrenzenden Mehrfamilienhäuser für die Zeit der Abdichtung evakuiert und der Kreuzungsbereich abgesperrt. Um 22:30 Uhr konnten die 18 Personen, welche durch das Deutsche Rote Kreuz betreut wurden, wieder zurück in ihre Wohnungen. Es sind keine Personen zu Schaden gekommen.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Sebastian Mohra Telefon: 06321-854-0 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.