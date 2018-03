Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Gemarkung Ruppertsberg ...

Gemarkung Ruppertsberg (Diebstahl von Weinbergpfosten)

Haßloch - In der Nacht von Sa., 17.03.2018 auf So., 18.03 2018, wurden in der Gemarkung Ruppertsberger Reiterpfad, aus einem Weinberg, eine Vielzahl von Befestigungspfosten (2,75 m lang) aus verzinktem Metall, durch unbekannte(n) Täter, entwendet. Die Pfosten wurden zuvor aus der Bodenverankerung gelöst. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Die Tat muss sich über einen längeren Zeitraum hingezogen haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch.

