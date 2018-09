Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Gemeinsame ...

Gemeinsame Presseerklärung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim und der Stadtverwaltung Bad Dürkheim - Jugendschutzkontrollen

Bad Dürkheim - Wie bereits am Freitag, wurden auch am zweiten Abend des Nachmarktes in der Zeit von 19:30 - 23:00 Uhr Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Bad Dürkheim und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim führten die Kontrollen im Bereich des Ludwigsplatzes - Zugang zum Kurpark -durch. In dem genannten Zeitraum wurden wiederum ca. 100 Jugendliche kontrolliert. Der überwiegende Teil der Jugendliche war schon alkoholisiert auf dem Weg zum Wurstmarktgelände. Es wurden mehr als 60 Liter alkoholhaltige Getränke mit Einverständnis der betroffenen Jugendlichen vor Ort ausgeschüttet.

