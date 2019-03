Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Gemeinsame ...

Gemeinsame Presseerklärung von Polizei, Stadtverwaltung und Feuerwehr zum bisherigen Verlauf des Gimmeldinger Mandelblütenfests

Neustadt/Weinstraße - Bei strahlendem Sonnenschein und für diese Jahreszeit angenehmen Temperaturen wies das Gimmeldinger Mandelblütenfest mit circa 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die bisher höchste Besucherzahl an einem Festsamstag auf. Aus polizeilicher Sicht verlief das Fest bis zum jetzigen Zeitpunkt absolut friedlich. Lediglich die Menschenmassen bereiteten teilweise intensiven Handlungsbedarf für alle Helferinnen und Helfer. Da sich alle im Rahmen des Sicherheitskonzepts auf ein derartiges Szenario vorbereitet hatten, konnte aufkommenden Gefahren direkt durch geeignete Sperr- und Umleitungsmaßnahmen begegnet werden, dazu gehörten Straßensperrungen auf den Anfahrtsrouten ebenso wie kurzzeitige Sperrungen einzelner Wege auf dem Fest selbst. Über die sozialen Netzwerke informierten Polizei, Feuerwehr, THW und Veranstalter über die aktuelle Lage. Die weit überwiegende Mehrzahl der Besucherinnen und Besucher hielt sich an die Anweisungen und Vorkehrungen. Einige wenige versuchten jedoch vergeblich durch Diskussionen oder über Schleichwege sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen. Wenn der morgige Tag in ähnlicher Art und Weise abläuft, können alle mit dem Fest hoch zufrieden sein.

