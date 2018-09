Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Haßloch - ...

Haßloch - Sachbeschädigung an mehreren PKW

Haßloch - Am Samstag, den 22.09.2018, beschädigten zwei männliche Personen in der Zeit von 21:50Uhr bis 22:05Uhr mehrere Fahrzeuge, welche im Bereich der Forstgasse in Haßloch jeweils am Fahrbahnrand abgestellt waren. Genauer wurden an insgesamt 16 Fahrzeugen die jeweiligen Außenspiegel abgetreten. Die beiden Täter wurden hierbei von mehreren Zeugen beobachtet. Einer der Täter habe nach deren Angaben einen auffälligen Pullover mit Camouflage-Muster und eine umgedrehte schwarze Basecap getragen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzen (Tel.: 06324/933-0; E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de).

