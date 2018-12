Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Haßloch - Diebstahl aus LKW

Haßloch - Diebstahl aus LKW

Haßloch - Am Samstag, den 01.12.2018, wurden in der Zeit von 17:00Uhr bis 17:30Uhr aus einem LKW diverse Elektrowerkzeuge in einem Gesamtwert von ca. 1500EUR entwendet. Benanntes Fahrzeug wurde durch eine Handwerkerfirma in der Lilienthalstraße abgestellt, um bei einem Anwohner Arbeiten zu verrichten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Haßloch unter der Telefonnummer 06324/9330 oder der E-Mail-Adresse pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

