Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Herxheim am Berg - ...

Herxheim am Berg - Benzinstampfer gestohlen

Herxheim am Berg - Bisher unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 21. - 24.09.18 von einer Baustelle in der Hauptstraße aus einem mit einem Vorhängeschloss verschlossenen Baustellencontainer einen Benzinstampfer. Am Morgen des 24.09.18 stellten Arbeiter fest, dass der Baustellencontainer offen stand. Das Vorhängeschloss war nicht mehr vorhanden. Es konnte auch nicht aufgefunden werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1900,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

