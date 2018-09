Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Hydraulikschaden an ...

Hydraulikschaden an Vollernter löst temporäres Verkehrschaos aus

Bad Dürkheim - Am Samstag, 29.09.2018, um 10.15 Uhr wurde mitgeteilt, dass im Bereich B 37/Bruchstraße eine große Ölspur entstanden sei. Vor Ort konnte ein Verkehrschaos und ein beschädigter Traubenvollernter vorgefunden werden. An dem Vollernter war der Hydraulikschlauch geplatzt. Dieser hatte eine Ölspur über eine Länge von ca. 200 Metern verursacht. Die Feuerwehr hatte zunächst mit den Abstreuarheiten und Absperrmaßnahmen begonnen. Der Fahrstreifen der B 37 in Richtung Innenstadt wurde ab der Einmündung Bruchstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Straßenmeisterei kam ebenfalls vor Ort. Bis zu deren Eintreffen vor Ort, wurde die B 37 halbseitig für ca. 2 Stunden, gesperrt. Die Ölspur musste durch eine Spezialfirma beseitigt werden. Die Absperrmaßnahmen wurden den durch die Straßenmeisterei übernommen.

