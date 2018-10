Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Junge Ladendiebin ...

Junge Ladendiebin trotzt Hausverbot

Neustadt/Weinstraße - Ein Mädchen im Alter von 12 Jahren wollte am Freitagnachmittag in Begleitung einer 13-Jährigen ein Parfüm im Wert von 30EUR in einem Neustadter Drogeriemarkt entwenden. Durch den akustischen Alarm wurde jedoch eine Mitarbeiterin auf sie aufmerksam und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Es stellte sich heraus, dass die Beiden bereits am Vortag dort auffällig wurden und ein Hausverbot erhielten. Die Zwei wurden ihren sichtlich verärgerten Eltern übergeben.

