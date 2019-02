Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Körperverletzung endet ...

Körperverletzung endet mit Fahrt in die JVA

Lambrecht (Pfalz) - In Lambrecht (Pfalz) kam es am gestrigen Vormittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Damen, welche eigenen Angaben nach bereits seit mehreren Tagen miteinander in Streit leben. Ersten Erkenntnissen nach eskalierte ein Wortgefecht in gegenseitigem Haare ziehen und Schlägen gegen die jeweils andere. Eine männliche Person, welche sich ebenfalls vor Ort befand, wollte schlichtend eingreifen und die Damen voneinander trennen. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam jedoch sodann heraus, dass gegen ihn wiederum ein Haftbefehl bestand, weswegen er im Anschluss der Sachverhaltsklärung vor Ort nach Frankenthal in die dortige Justizvollzugsanstalt gefahren wurde.

