Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Kontrolle ...

Kontrolle Durchfahrtsverbot Diedesfelder Straße

Neustadt/Weinstraße - Hambach - Wegen vereinzelter Beschwerden zu unterschiedlichen Zeiten am Ostermontag, wurde das Durchfahrtsverbot in der Diedesfelder Straße im Ortsteil Hambach, teilweise durch stationäre Kontrollen, wie auch regelmäßige Streifenfahrten, überwacht.

Um 10:35 wurden Personen gemeldet, die auf Grund des Durchfahrtsverbotes miteinander stritten. Als die Streife vor Ort verblieb und etwa 30 Minuten lang die Örtlichkeit überwachte, stellte sie niemanden fest, ebenso keine Verstöße.

Auf Grund einer weiteren Beschwerde einer Anwohnerin um 17:20 Uhr, wurde die Örtlichkeit nochmals überwacht. Von 16:20 bis kurz vor dem Mitteilungseingang, war bereits eine Streife in dem Bereich unterwegs und hatte keine Verstöße feststellen können. Auch bei nochmaliger Überwachung an der Örtlichkeit bis 17:30 Uhr, lagen keine Verstöße vor. Das generelle Verkehrsaufkommen in diesem Bereich war zu dieser Zeit sehr niedrig.

Ab 21 Uhr wurde die Örtlichkeit nochmals, nicht anlassbezogen, überwacht. Nachdem sich nach einer halben Stunde Wartezeit kein Verstoß feststellen ließ, wurden die weiteren Kontrollmaßnahmen eingestellt.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.