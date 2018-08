Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Kupferkessel entwendet ...

Kupferkessel entwendet - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße - Neustadt-Hambach - Am vergangenen Dienstag, 14.08.2018, zwischen 8 und 16 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Kupferkessel aus einem Vorgarten "In der Setz" im Ortsteil Neustadt-Hambach. Der Kessel hat einen Durchmesser von etwa 100 cm. Den Eigentümern entstand durch den Diebstahl ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

