Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Lachen-Speyerdorf - ...

Lachen-Speyerdorf - Schwerer Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Neustadt/Weinstraße - Ein 22-jähriger Audi-Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim kollidierte am Abend des 18.05.2018, um 20.50 Uhr, auf der Kreisstraße 1, Höhe Industriegebiet "Im Altenschemel", beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden BMW, der zum Unfallzeitpunkt mit einer 4-köpfigen Familie aus Neustadt besetzt war. Warum der junge Unfallverursacher dem BMW nicht regelkonform den Vorrang gewährte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi katapultartig in die Luft geschleudert und kam neben einem weiteren Verkehrsunfallbeteiligten, der gerade vom Altenschemel aus in die K 1 einbiegen wollte, auf der linken Fahrzeugseite, zum Liegen. Der junge Fahrzeugführer wurde durch couragierte Ersthelfer durch den Kofferraum aus seinem Fahrzeug gerettet und erstversorgt. Aufgrund schwerster innerer Verletzungen wurde er zur weiteren Behandlung in die BGU gebracht. Auch alle Insassen des BMW, darunter die beiden 7 und 13 Jahre alten Kinder der Familie wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Zwecks weiterer Untersuchungen wurden alle in umliegende Krankenhäuser gebracht.

