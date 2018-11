Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Ladendiebstahl mit ...

Ladendiebstahl mit Erkenntnis

Neustadt/Weinstraße - Am Samstagmorgen konnte in einer Drogerie in Neustadt durch eine Mitarbeiterin beobachtet werden, wie eine männliche Person einen elektrischen Rasierapparat im Wert von 60 Euro stahl und anschließend flüchtete. Der 45-Jährige Ladendieb konnte unweit von der Drogerie entfernt durch die Polizei festgestellt und das Diebesgut aufgefunden werden. Der bereits polizeibekannte Mann, welcher derzeit keinen festen Wohnsitz hat, äußerte gegenüber den Polizeibeamten, dass er gar nicht wüsste, warum er überhaupt einen elektrischen Rasierapparat gestohlen hätte, da er ihn ohne Strom sowieso nicht benutzen könne. Der 45-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0 E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.