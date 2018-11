Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Ladendiebstahl - Stress ...

Ladendiebstahl - Stress wegen Anti-Stress-Bällen

Neustadt/Weinstraße - Eine 15-jährige Jugendliche lies gestern mittag in der Fußgängerzone in Neustadt in einem Geschäft zwei Anti-Stress-Bälle mitgehen. Sie verließ das Geschäft, ohne die "Beruhigungsmittel" zu bezahlen. Der Ladenbesitzer bemerkte jedoch den Diebstahl und hielt die Jugendliche bis zum Erscheinen der Polizei fest. Das Mädchen wurde ihrem Vater überstellt. Der Wert der Bälle beträgt zusammen sechs Euro.

