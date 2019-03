Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Lambrecht Bahnhof / ...

Lambrecht Bahnhof / Unfallzeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße - Am 26.03.2019, gg. 13:15 Uhr befand sich eine Passantin am Bahnhof in Lambrecht und studierte den Fahrplan. Als der zunächst neben ihr stehende Linienbus losfuhr und einlenkte, wurde die Fußgängerin von der hinteren Ecke des Busses erwischt und stützte zu Boden. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Busfahrer hielt zwar an und erkundigte sich nach ihrem Befinden, jedoch nach Eintreffen des Rettungswagens, fuhr dieser weiter. Der Busfahrer konnte im Nachhinein ermittelt werden, jedoch gibt es zum Unfallhergang unterschiedliche Versionen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

