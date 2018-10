Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / LKW-Fahrer beschädigt ...

LKW-Fahrer beschädigt Balkon und fährt weg

Neustadt/Weinstraße - Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer stieß am bereits am Montag in der Rittergartenstraße mit seinem LKW an ein Anwesen. Beim Wendemanöver beschädigte er den Balkon. Noch bevor die Hausbewohnerin die Personalien des Fahrers aufnehmen konnte, machte dieser sich aus dem Staub. Die Geschädigte notierte sich das Kennzeichen. Die Schadenshöhe ist mit 100 Euro angegeben.

