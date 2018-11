Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Mehrere ...

Mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße - Am gestrigen Donnerstag wurden mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet auch hinsichtlich der Sicherheit der Schulwege durchgeführt. An der Grundschule in Hambach ergaben sich u.a. zwei Anzeigen, da die Kinder im Kindersitz nicht richtig gesichert waren.

Im Diedesfelder Weg wurden die Durchfahrt überprüft. Hierbei wurden fünf Verkehrsteilnehmer wegen verbotswidriger Durchfahrt verwarnt. Weiterhin wurden mehrere Verstöße gegen die Gurtpflicht und Kindersicherung geahndet.

In der Nacht wurde ein 58-jähriger Mann aus Neustadt kontrolliert. Hierbei stellten die Kollegen Atemalkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab eine Konzentration von 0,95 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Dem Fahrer drohen jetzt 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot.

