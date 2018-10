Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Mehrere Fahrzeug ...

Mehrere Fahrzeug kontrolliert - keine Beanstandungen

Neustadt/Weinstraße - In der Nacht zum 02.10.2018 führte die Polizei in der Landauer Straße eine Verkehrskontrolle durch. Mehrere Fahrzeuge wurden überprüft. Allerdings durfte festgestellt werden, dass sich alle kontrollierten Fahrzeugführer vorbildlich verhielten und es so kein Anlass für Beanstandungen gab.

