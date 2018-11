Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Mehrere Verkehrs- und ...

Mehrere Verkehrs- und Schulwegkontrollen durchgeführt

Neustadt/W. / Lambrecht - Mehrere Verkehrskontrollen wurden am Mittwoch in Neustadt und Lambrecht durchgeführt.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Geinsheim auf der B39 Höhe Sportplatz waren am Mittwochmorgen insgesamt 15 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Acht davon lagen im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Spitzenreiter lag bei 108 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Die Baustelle in der Landauer Straße wurde überprüft, da scheinbar vor allem LKW-Fahrer sich nicht an die angebrachten Verkehrszeichen halten. Allerdings konnte bei einer fast einstündigen Kontrolle kein Fehlverhalten festgestellt werden.

Bei einer Schulwegkontrolle in der Dammstraße in Neustadt wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. In einem Fall waren mehrere Kinder in einem Fahrzeug nicht angeschnallt. Der verantwortliche Fahrer muß nun mit 70 Euro Bußgeld und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Eine Schulwegkontrolle im Bereich der Grundschule Lambrecht ergab erfreulicherweise keine Beanstandungen.

