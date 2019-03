Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Mit drei Promille auf ...

Mit drei Promille auf Shopping-Tour

Neustadt/Weinstraße - Ein 42-jähriger Neustadter versuchte gestern Nachmittag in einem Modegeschäft in Neustadt Kleider zu stehlen. Er begab sich in die Umkleidekabine und wollte eine Strumpfhose und ein T-Shirt im Gesamtwert von ca. 26 Euro einstecken. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Vorgang und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,14 Promille. Ein mitgeführtes Messer wurde sichergestellt. Der Mann erhielt Hausverbot.

