Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Mögliche Giftköder ...

Mögliche Giftköder ausgelegt - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße - Ein Tierhalter war bereits am Donnerstag, 16.08.2018 gegen 09:00 Uhr im Bereich der Haßlocher Straße in Lachen-Speyerdorf mit seinem Hund unterwegs. Am Nachmittag zeigte das Tier Anzeichen einer Vergiftung, weshalb ein Tierarzt aufgesucht wurde. Dieser bestätigte, dass die Symptome eindeutig eine Reaktion auf ein Nervengift seien. Die Polizei suchte die gelaufene Route ab, konnte jedoch keine Giftköder o.ä. finden. Es wird weiter ermittelt.

