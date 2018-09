Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Motorradfahrer verunglückt

Motorradfahrer verunglückt

Neustadt/Weinstraße - Am Montagabend gegen 18.55 Uhr befand sich ein 32-jähriger Angehöriger der US Militärstreitkräfte auf Motorradtour mit einem Kameraden, als er auf der L499 zwischen Speyerbrunn und Elmstein in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor, gegen den Randstein stieß und zu Fall kam. Dabei zog er sich schwere, nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen werden. Glücklicherweise wurden Dritte weder gefährdet, noch geschädigt.

