Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Müllwagenfahrer ...

Müllwagenfahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinfluß

Neustadt/Weinstraße - Am gestrigen Morgen kam es in der Enggasse in Hambach zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Müllwagens an einem geparkten Pkw hängen blieb. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 53-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab eine Konzentration 1,12 Promille. Dem 53-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Der Müllwagen wurde durch einen Arbeitskollegen des Fahrers übernommen.

