Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Neustadt - In Gärten ...

Neustadt - In Gärten eingebrochen

Neustadt/Weinstraße - In der Nacht von Freitag, den 29.03. auf Samstag, den 30.03.2019 brachen bislang unbekannte Täter in drei Schrebergärten zw. der B38 und dem Ordenswald in Neustadt ein. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und verließen die Örtlichkeiten mit leeren Händen. Sie verursachten einen Schaden von ca. 200 EUR.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise oder Mitteilung über verdächtige Personen unter der Telefonnummer 06321-854-0 oder per E-Mail an pineustadt@Polizei.rlp.de

