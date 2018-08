Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Ohne gültige ...

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Neustadt/Weinstraße - Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war ein 58jähriger Haßlocher am frühen Montagmorgen in Neustadt. Der Mann hatte zwei Mitfahrer im Pkw und zeigte bei der Verkehrskontrolle einen serbischen Führerschein. Dieser war allerdings nicht mehr gültig, weshalb der Mann nicht mehr weiterfahren durfte. Die hilfsbereite Beifahrerin, eine 42jährige Haßlocherin, wollte die Fahrt fortsetzen. Allerdings bemerkten die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch, weshalb ein Atemalkoholtest angeboten wurde. Der Atemalkoholwert war mit 2,21 Promille jedoch etwas über dem Erlaubten, so dass der Pkw letztendlich an der Kontrollstelle stehen blieb.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Matthias Reinhardt Telefon: 06321-854-203 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -