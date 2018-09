Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / PI Grünstadt - ...

PI Grünstadt - Widerstand gegen Polizeibeamte - Polizist verletzt

Grünstadt, Obergasse - 01.09.2018, 02:00 Uhr - Ein 62-Jähriger meldete per Notruf, dass seine Ex-Lebensgefährtin zuhause "durchdrehen" würde. Es kam u.a. zu Körperverletzungsdelikten und Beleidigungen gegen verschiedene Geschädigte. Die leicht bekleidete 43-jährige Frau wurde von den Beamten aggressiv und laut schreiend auf der Straße angetroffen. Plötzlich rannte sie ins Anwesen und wollte sich in einem Zimmer verbarrikadieren. Sie schrie immer noch herum und sollte zur Ruhe gebracht werden, als sie plötzlich mit einem Gegenstand auf einen Beamten einschlug und diesen an der Stirn verletzte. Die Angreiferin wurde überwältigt und musste an Händen und Füßen gefesselt werden. Aufgrund Alkoholeinwirkung wurde bei der 43-Jährigen eine Blutprobe genommen. Anschließend kam sie in Polizeigewahrsam zur Verhinderung weiterer Straftaten.

