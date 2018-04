Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / PI Grünstadt - Einbruch ...

PI Grünstadt - Einbruch in Pizza-Service

Grünstadt, Neugasse - 23.04.2018, 01:30 Uhr bis 08:00 Uhr - Ein unbekannter Täter hebelte die zweiflügelige Eingangstür zu einem Lager eines Pizzeria-Heimservice in der Neugasse auf und verschaffte sich dadurch ungehinderten Zugang zu der Küche/zum Gastraum. Aus einer Kasse wurde Wechselgeld in Höhe von ca. 200,- entwendet. Es konnten Spuren gesichert werden, die auf ihre Verwertbarkeit untersucht werden. Am Tatort wurde auch ein akustische Alarmmelder ausgelöst, der offensichtlich jedoch unbemerkt und wirkungslos blieb.

