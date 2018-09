Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / PI Grünstadt - Gewalt ...

PI Grünstadt - Gewalt in engen sozialen Beziehungen - Schläger hat über 2 Promille!

Carlsberg, Auf dem Forst - 01.09.2018, 19:00 Uhr - Zu einem heftigen Streit kam es am Samstag in Carlsberg. Ein 26-Jähriger hat seine 22-jährige Partnerin mit Schlägen und Tritten erheblich verletzt, so dass diese in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Bei der Überprüfung des Sachverhaltes ergaben sich Anhaltspunkte auf Eigengefährdung bei dem 26-Jährigen, weshalb er in eine Klinik eingewiesen werden musste.

