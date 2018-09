Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Pkw- und Dachstuhlbrand

Pkw- und Dachstuhlbrand

Neustadt/Weinstraße - Am Samstag (29.09.2018), gg. 11.13 h, wurde durch mehrere Anwohner der Brand eines Pkw in der Albert-Schweitzer-Straße in Neustadt an der Weinstraße gemeldet. Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte griff der Brand auf das daneben liegende Wohnhaus über. Es entwickelte sich ein Dachstuhlbrand mit starker Rauchentwicklung. Die beiden Bewohner des Anwesens konnten durch die schnelle Reaktion der Nachbarschaft über den Brand informiert und zum sicheren Verlassen des Anwesens über die Terrasse gebracht werden. Beide blieben unverletzt. Angaben zur Brandursache oder zur Schadenshöhe können zur Zeit nicht gemacht werden. Weitere Ermittlungen zur Brandursache erfolgen durch die Kriminalpolizei.

