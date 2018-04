Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Polizeiautobahnstation ...

Polizeiautobahnstation - Bundesstraße 9 - Verkehrsunfall in der Auffahrt zur A 61 in Fahrtrichtung Hockenheim

Speyer - (Speyer) Verkehrsunfall mit umgestürzten Sattelzug Am Freitag, dem 13.04.18, gegen 12.12 Uhr befuhr ein Sattelschlepper mit Tankauflieger die B 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der Sattelschlepper wollte am AK Speyer auf die BAB 61 in Fahrtrichtung Hockenheim auffahren. In Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Sattelschlepper von der Fahrbahn ab und kippte um. Hierbei verletzte sich der 28-jährige Fahrer leicht. Der LKW hatte 25 Tonnen flüssige Kreide geladen. Zu einem Flüssigkeitsaustritt kam es nicht. Die Bergungsarbeiten dauern noch bis in die Morgenstunden des 14.04.an. Die Tangente auf die BAB 61 wurde komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr der Stadt Speyer war mit 18 Mann im Einsatz. Ebenso der Rettungshubschrauber.

