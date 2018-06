Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Polizeiautobahnstation ...

Polizeiautobahnstation Ruchheim - Sperrung der Bundesstraße 9 führt zu größeren Verkehrsbehinderungen

Ludwigshafen / Autobahn 650 / Bundesstraße 9 - Die baustellenbedingte Sperrung der Bundesstraße 9 zwischen dem Autobahnkreuz Oggersheim und der Ausfahrt Oggersheim sorgte am 04.06.2018 in morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen. Der Verkehr in Richtung Frankenthal staute sich auf der Umleitungsstrecke der A 650 und der B 9 bis zu drei Kilometern Länge. Obwohl die Umleitung nach Frankenthal ab Kreuz Oggersheim über das Autobahnkreuz Ludwigshafen - Autobahn 61 - Autobahnkreuz Frankenthal - Autobahn 6 - Anschlussstelle Frankenthal vorgesehen ist, folgten viele Verkehrsteilnehmer der vermeintlich schnelleren Strecke über die Anschlussstelle Ruchheim. Durch die Wartepflicht an der Einmündung zur L 524 erwies sich diese Alternative als die schlechtere. Die Polizei empfiehlt, den ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu folgen. Die Baumaßnahmen dauern noch bis 12. Juni 2018.

