Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Putzmaschine aus Rohbau ...

Putzmaschine aus Rohbau entwendet

Neustadt/Weinstraße - Unbekannte entwendeten in der Nacht zum 01.03.2019 aus einem Rohbau in der Straße "Am Speyerbach" in Neustadt eine Verputzmaschine zum Verputzen von Wänden. Die Täter gelangten durch Aufhebeln einer Eingangstür in den Bau. Die Maschine der Marke PFT hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Neustadt unter 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustatd@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Matthias Reinhardt Telefon: 06321-854-203 E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -