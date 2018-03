Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Räuberischer Diebstahl ...

Räuberischer Diebstahl in Einkaufszentrum

Grünstadt - Zwei jungen Männer wurden am Samstag, 24.03.2018 um 17:30 Uhr von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie mehrere Elektroartikel ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich eines Einkaufsmarktes in der Kirchheimer Straße brachten. Als der Ladendetektiv die beiden Männer nach dem Kassenbereich ansprach und aufforderte zur Personalienfeststellung mit ihm zu kommen, wurde er mit Pfefferspray besprüht und geschlagen. Auch zwei weitere Mitarbeiter des Einkaufsmarktes bekamen eine Ladung Pfefferspray ab und konnten die flüchtenden Täter nicht aufhalten. Trotz einer intensiven Fahndung unter Beteiligung der benachbarten Dienststellen, konnten die Täter unerkannt entkommen. Die drei Mitarbeiter des Einkaufsmarktes mussten mit Augenreizungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Hinweise zu den beiden Tätern nimmt die Polizei Grünstadt unter Tel: 06359 / 9312- 0 entgegen.

