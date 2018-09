Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Randalierer ...

(Neustadt) Randalierer mit gestohlenem Geldbeutel - Deutsches Weinlesefest

Neustadt/Weinstraße - Am Freitag (28.09.2018), gg. 23.40 h, wurde ein 20jähriger Weisenheimer aufgrund leichterer Verletzungen durch die auf dem Deutschen Weinlesefest im Einsatz befindlichen Mitarbeiter des Rettungsdienstes behandelt. Aufgrund seiner Alkoholisierung fing der Mann während der Behandlung an zu randalieren, weswegen die Polizei hinzugezogen wurde. Aufgrund seines Verhaltens musste der Mann letztendlich in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Bei der Durchsuchung konnte bei dem Mann eine Damengeldbörse aufgefunden werden, die dieser vermutlich zuvor entwendet hatte. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

