Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Raubüberfall auf ...

Raubüberfall auf Tankstelle - Ein Täter festgenommen

Neustadt/Weinstraße - Über Notruf wurde am Mittwoch, 03.10.2018, gg. 22:00 Uhr ein Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Branchweilerhofstraße gemeldet. Zwei vermummte Personen forderten die Herausgabe von Bargeld, wobei einer dabei die Angestellte mit einem Messer bedrohte. Nachdem die Angestellte das Bargeld in Höhe von 2000 Euro aushändigte, flüchteten die beiden Täter. Drei Zeugen, die die Hilfeschreie der Angestellten mitbekamen, beobachteten die Täter beim Verlassen der Tankstelle und sahen, wie die Personen ihre Flucht mit dem Fahrrad fortsetzten. Die drei Zeugen verfolgten die Flüchtigen teils zu Fuß teils mit Fahrzeug und konnten einen der Täter in der Dr.-Semmelweis-Straße stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Jugendlichen, der derzeit in Neustadt aufenthältlich ist. Er wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Der zweite Täter ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Matthias Reinhardt Telefon: 06321-854-203 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -