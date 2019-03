Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Sachbeschädigung an ...

Sachbeschädigung an Poststelle

Lambrecht/ Pfalz - Am Samstag gegen 21:30 Uhr teilten Zeugen mit, dass sie zwei Personen beobachtet hätten, die an der Poststelle Lambrecht eine Scheibe einschlugen. Es handelte sich um eine doppelt verglaste und mit einem Gitter gesicherte Fensterscheibe. Die Täter entfernten sich dann schnell Richtung Klostergartenstraße. Für eine Notverglasung wurde gesorgt. Zeugen, die nähere Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/ Wstr. per Mail :pineustadt@polizei.rlp.de oder telefonisch 06321/854-0 in Verbindung zu setzen.

