Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Scheibenklar sorgt für ...

Scheibenklar sorgt für Blindflug

Neustadt/Weinstraße - Bereits am gestrigen Sonntag um 17:00 Uhr kam es auf der K16 zwischen Lindenberg und Wachenheim zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der verunglückte Zweiradfahrer fuhr hinter dem PKW seiner Ehefrau in Richtung Lindenberg. Als diese dann bei ihrem eigenen Auto für freie Sicht sorgte und die Scheibenwischanlage einschaltete, bewirkte sie bei ihrem Ehemann das genaue Gegenteil. Der bekam soviel von der Flüssigkeit auf den Helm, dass er - trotz Bremsmanövers - in einer Kurve geradeaus auf die Gegenspur kam und dort frontal mit einem entgegenkommenden Opel kollidierte. Zu seinem Glück konnte der Autofahrer aber vor der Kollision noch bis zum Stillstand abbremsen. Der Motorradfahrer wurde abgeworfen und schlug in die Windschutzscheibe ein, blieb aber, nicht zuletzt dank vollständiger Motorradschutzbekleidung, bis auf wenige Prellungen unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5000EUR.

