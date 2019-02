Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Scherzkeks löst Alarm ...

Scherzkeks löst Alarm an Volkshochschule aus - Polizei sucht Zeugen!

Neustadt/Weinstraße - Am heutige Abend gegen 20.54 Uhr wurde bei der Feuerwehr ein Brandmeldealarm in der Volkshochschule ausgelöst. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat ein "Witzbold" einen Pulverfeuerlöscher entleert. Dabei wurde der Löschschlauch so fixiert, dass sich das feine Pulver im ganzen Gebäudekomplex verteilt hat und in den Folgetagen wegen der umfangreichen Reinigungsarbeiten wenigstens teilweise mit Gebäudesperrungen gerechnet werden muss. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Eine männliche Person hat den Tatort augenscheinlich fluchtartig verlassen. Die Polizei ermittelt wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen und gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro.

