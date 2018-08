Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Schlägerei auf ...

Schlägerei auf Hetzelplatz - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße - Am 27.08.2018, gegen 18:20 Uhr, kam es am Hetzelplatz in Neustadt/Wstr. zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei Eintreffen der verständigten Beamten, hatten sich die Kontrahenten allerdings bereits von der Örtlichkeit entfernt. In der nachfolgenden Fahndung nach den beteiligten Personen, konnte die vermutliche Tätergruppe am Bahnhof festgestellt und kontrolliert werden. Da diese jedoch keine Angaben zu ihren Kontrahenten machen wollten, blieben diese bislang unbekannt. Daher bittet die Polizei um Hinweise.

Sollten Personen tatrelevante Hinweise zu der genannten Auseinandersetzung liefern können, so werden diese gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. unter der Telefonnummer 06321-854 0 oder der E-Mail-Adresse: pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-244 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.